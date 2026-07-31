Зачем миллионы, если счастье уже было рядом?

ВераВерная

Не, ну порассуждать и порефлексировать, конечно, можно. Выигранные миллионы для этого тоже годятся. Когда их не было, совсем о другом голова болела. Смешно просто читать такие фантазии. Раз дочь в курсе мамашиного богатства, то и применение деньгам скоро найдётся, тут можно не сомневаться. И сразу все мысли о том, зачем мне эти миллионы, у мамани пропадут)))