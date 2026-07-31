В правом кармане поношенного осеннего пальто цвета переспелой сливы лежало то, что перевернуло всё с ног на голову.
Зачем миллионы, если счастье уже было рядом?
Комментарии
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ВераВерная
Не, ну порассуждать и порефлексировать, конечно, можно. Выигранные миллионы для этого тоже годятся. Когда их не было, совсем о другом голова болела. Смешно просто читать такие фантазии. Раз дочь в курсе мамашиного богатства, то и применение деньгам скоро найдётся, тут можно не сомневаться. И сразу все мысли о том, зачем мне эти миллионы, у мамани пропадут)))
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1 м.
СИ
Сергей Иванютин
Выиграла двенадцать с половиной миллионов, выплатила налог не менее 18%, дала денег дочери и у неё осталось 12 лимонов. Это как?
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1 м.
Екатерина Самойлова Гавриченкова
.. не знаешь что делать с деньгами? отдай больным детям....
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1 м.
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