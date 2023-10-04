Чемпионат мира по футболу впервые в истории пройдет на трех континентах. В Международной федерации футбола рассказали, что встречи в рамках мундиаля 2030 года будут проходить в Уругвае, Аргентине, Парагвае, Марокко, Испании и Португалии.
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