Чемпионат мира по футболу впервые в истории пройдет на трех континентах. В Международной федерации футбола рассказали, что встречи в рамках мундиаля 2030 года будут проходить в Уругвае, Аргентине, Парагвае, Марокко, Испании и Португалии.