БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Лётчик Мельников: рождённый в рубашке

Лётчик Мельников: рождённый в рубашке

Наверное, многим из интересующихся историей отечественной авиации известен подвиг лётчика-истребителя Аристотеля Кавтарадзе, который в середине июля 1941 года во время контрудара под Сольцами совершил таран и ценой своей жизни сбил немецкий самолёт.

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