Расплата за высокомерие: палестинский блицкриг развенчал миф о безопасности Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ (ИА Реалист). Через несколько дней после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с хвастливой речью в ООН, объявив о создании нового Ближнего Востока, сосредоточенного вокруг Израиля и его новых арабских партнеров, палестинцы, которых он полностью исключил из своей фантастической региональной карты, нанесли ему и Израилю — смертельный удар, политический и стратегический.