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Расплата за высокомерие: палестинский блицкриг развенчал миф о безопасности Израиля

Расплата за высокомерие: палестинский блицкриг развенчал миф о безопасности Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ (ИА Реалист). Через несколько дней после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с хвастливой речью в ООН, объявив о создании нового Ближнего Востока, сосредоточенного вокруг Израиля и его новых арабских партнеров, палестинцы, которых он полностью исключил из своей фантастической региональной карты, нанесли ему и Израилю — смертельный удар, политический и стратегический.

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Комментарии
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ВТ
Валерий Таганрогский
Евреи отомстят.Жестоко.Арабы будут пищать.
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1 д.
А
Алексей
А после будут визжать евреи, когда Палестина ответит
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1 д.
Альберт Андрейкин
Украина утратила первенство в новостных пабликах
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17 час.

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