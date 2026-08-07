Спецсвязь ФСО России отмечает профессиональный праздник 7 августа в России отмечается День Службы спе.
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Спецсвязь ФСО России отмечает профессиональный праздник 7 августа в России отмечается День Службы спе.
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