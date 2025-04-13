Сходил к дилеру Lada и узнал, за сколько можно купить кроссовер Xcite X-Cross 7. Цены удивили

Кроссоверы Xcite собирают на бывшей площадке Nissan в Санкт-Петербурге, и ранее ряд СМИ писали о том, что, мол, эти машины никто не покупает, Chery больше не будет поставлять машинокомплекты, а у дилеров на складах скопились огромные запасы ….
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