В России открылись продажи субкомпактного кроссовера Citroen C3-XR. Премьера модели, напомним, состоялась в начале 2019 года, и изначально машину готовили под китайский рынок – теперь же она добралась и до нас.
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