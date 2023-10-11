Новый кроссовер Nissan – у него есть лестница в багажник

Компания Nissan представила концепт для любителей активного отдыха. Получивший название Hyper Adventure Concept, автомобиль является продолжением идеи концепта для города Hyper Urban и задними дверями-бабочками.
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