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За рулем

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Новый кроссовер Nissan – у него есть лестница в багажник

Новый кроссовер Nissan – у него есть лестница в багажник

Компания Nissan представила концепт для любителей активного отдыха. Получивший название Hyper Adventure Concept, автомобиль является продолжением идеи концепта для города Hyper Urban и задними дверями-бабочками.

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