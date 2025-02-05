Госканал Moldova 1 теперь впервые транслируется и в Приднестровье

Во вторник вечером депутат парламента Молдовы Роман Рошка заметил, что в Тигине (Бендерах) крупнейший в регионе телекоммуникационный оператор IDC стал транслировать молдавский государственный канал Moldova1.
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