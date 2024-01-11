"Ъ": деятельность клуба "Мутабор" приостановили из-за санитарных нарушений

Причиной приостановки деятельности на три месяца московского клуба "Мутабор", где проходила "голая" вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, стали многочисленные санитарные нарушения, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.
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