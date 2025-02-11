На контрольно-пропускном пункте в Ираке задержаны 15 афганцев

Грузовик с гражданами Афганистана после того, как он миновал несколько контрольно-пропускных пунктов на северном въезде в город Ханакин в провинции Дияла перехватили иракские силы безопасности, 11 февраля сообщает Shafaq News.
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