ЗАЭС, ЕС и МАГАТЭ — загадки атомного треугольника

Кризис не заказывали Сложная, точнее, почти критическая ситуация вокруг Запорожской АЭС, реальная угроза атомной катастрофы не слабее Чернобыльской, казалось бы, могут резко затормозить поступательное движение атомной энергетики, прежде всего российской.