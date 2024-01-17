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Русская весна

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Блинкен не смог улететь из Давоса на своем самолете из-за поломки

Блинкен не смог улететь из Давоса на своем самолете из-за поломки

Государственный секретарь США Энтони Блинкен не смог вылететь домой из швейцарского Давоса, где он принимал участие в экономическом форуме, из-за критической неисправности воздушного судна, на котором путешествует дипломат, сообщает Bloomberg.

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