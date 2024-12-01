Как быстрее выйти на пенсию

Согласно действующим нормам в стаж работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, включаются периоды профессионального обучения, дополнительного профессионального образования работников, которые обусловлены выполнением ими определенных видов деятельности.
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