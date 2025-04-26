НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

173 подписчика

Франц Вагнер (32 очка) и Паоло Банкеро (29) помогли «Орландо» одолеть «Бостон» в третьем матче серии

Форвард «Мэджик» Франц Вагнер провел на паркете 38 минут и отметился 32 очками (11 из 27 с игры, 3 из 13 из-за дуги, 7 из 12 с линии), 7 подборами и 8 передачами при 1 потере.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх