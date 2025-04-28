Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Индия заплатит 7,4 млрд долларов за 26 истребителей Rafale Marine

Индия заплатит 7,4 млрд долларов за 26 истребителей Rafale Marine

Индия подписала соглашение с Францией о покупке 26 истребителей Rafale Marine стоимостью 630 миллиардов рупий (7,4 миллиарда долларов).

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