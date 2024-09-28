Правительство утвердило план мероприятий по подготовке празднования 200-летия со дня рождения Л.Н. ТолстогоОколо 70 различных мероприятий, среди которых выставки, научные конференции, семинары, пройдет в 2024–2028 годах в рамках подготовки и проведения празднования 200-летия со дня рождения выдающегося русского писателя Льва Николаевича Т.