Роналду разгневался на решение российского судьи Левникова

Португальский форвард футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на решение российского арбитра Кирилла Левникова об удалении еще одного нападающего его команды Джона Дурана в матче 21-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Иттифаком» (2:3).