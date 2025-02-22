Роналду разгневался на решение российского судьи Левникова

Португальский форвард футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на решение российского арбитра Кирилла Левникова об удалении еще одного нападающего его команды Джона Дурана в матче 21-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Иттифаком» (2:3).
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