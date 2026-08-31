Швеция потеряет 4 миллиона жителей к 2100 году, сообщило радио

Низкая миграция, снижение рождаемости и старение могут сократить численность населения Швеции на 4 млн к 2100 году, сообщает Sveriges Radio.
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