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Царьград

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Швеция потеряет 4 миллиона жителей к 2100 году, сообщило радио

Швеция потеряет 4 миллиона жителей к 2100 году, сообщило радио

Низкая миграция, снижение рождаемости и старение могут сократить численность населения Швеции на 4 млн к 2100 году, сообщает Sveriges Radio.

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