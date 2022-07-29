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«Барса» продала свой первый NFT за 693 тысячи долларов. Это 40-секундный ролик о голе Кройффа

«Барселона» продала свой первый NFT за сотни тысяч долларов. Первым невзаимозаменяемым токеном в истории клуба стало «аудиовизуальное цифровое произведение искусства», воссоздающее решающий гол Йохана Кройффа в ворота «Атлетико» 22 декабря 1973 года.

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