«Барса» продала свой первый NFT за 693 тысячи долларов. Это 40-секундный ролик о голе Кройффа

«Барселона» продала свой первый NFT за сотни тысяч долларов. Первым невзаимозаменяемым токеном в истории клуба стало «аудиовизуальное цифровое произведение искусства», воссоздающее решающий гол Йохана Кройффа в ворота «Атлетико» 22 декабря 1973 года.
Популярные статьи
- Юлия Ступак: «Тем, кто шлет мне гневные сообщения, говоря, что мы больше никогда не сможем выступать на международной арене – тройная порция любви»
- В «Вест Хэм» перешел лучший бомбардир «Сассуоло» Скамакка. Он забил 16 голов в прошлом сезоне Серии А
- Валиева о керлинге: «Самым сложным было просто не упасть»
Свежие комментарии