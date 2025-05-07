OFID: новый штамм вируса H5N1 научился преодолевать видовые барьеры

Американские ученые из Университета Мэриленда показывают тревожную тенденцию: опасный штамм птичьего гриппа H5N1 научился преодолевать видовые барьеры, используя кошек как потенциальный "мостик" для заражения людей.
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