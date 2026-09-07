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Стало известно на сколько вырастут платежи за коммуналку на Кубани: с 1 октября квитанции потяжелеют

Стало известно на сколько вырастут платежи за коммуналку на Кубани: с 1 октября квитанции потяжелеют

Жителей Краснодарского края осенью ждёт очередное изменение тарифов на коммунальные услуги. С 1 октября 2026 года в регионе начнут действовать новые цены на электроэнергию, воду, тепло и другие ресурсы.

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