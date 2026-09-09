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Мировое обозрение

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С 19 сентября рассчитывать ОСАГО будут по-новому. Что станет с ценами на полис

С 19 сентября рассчитывать ОСАГО будут по-новому. Что станет с ценами на полис

С 19 сентября вступают в силу обновлённые справочники Российского союза автостраховщиков, которые используются для расчёта стоимости восстановительного ремонта по ОСАГО.

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