СК возбудил дело по факту жесткой посадки самолета Ан-3 в Якутии

Следственный комитет завел уголовное дело после крушения самолета Ан-3 в Республике Саха (Якутия). Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
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