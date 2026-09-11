Дэдпул заболел, фанфик

Уэйд Уилсон лежал на диване в своей нью-йоркской квартире, укутанный в плед с рисунком единорогов — да-да, именно единорогов, не спрашивайте почему, это долгая история, связанная с распродажей в текстильном магазине и внезапным приступом ностальгии по детству, — и чувствовал себя, мягко говоря, отвратительно.