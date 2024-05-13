Экономист Белоусов — во главе Минобороны. В чём замысел?

Александр Денисов

По идее, все правильно, "военным" финансы давать все равно что ребенку дать подержать мороженое, но запретить его лизать. Вот "военные" все финансы и слизали, осталось от "эскимо" одна палочка. Вот ее Шойгу в одно место и засунуть...