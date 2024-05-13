Экономист Белоусов — во главе Минобороны. В чём замысел?

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СССР-Россия

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Комментарии
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Александр Денисов
По идее, все правильно, &quot;военным&quot; финансы давать все равно что ребенку дать подержать мороженое, но запретить его лизать. Вот &quot;военные&quot; все финансы и слизали, осталось от &quot;эскимо&quot; одна палочка. Вот ее Шойгу в одно место и засунуть...
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