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В Абу-Даби начались тесты «Ф-1»: Алонсо выступает за «Астон Мартин», Гасли – за «Альпин», Хюлькенберг– за «Хаас»

В Абу-Даби начались тесты «Ф-1»: Алонсо выступает за «Астон Мартин», Гасли – за «Альпин», Хюлькенберг– за «Хаас»

В Абу-Даби после завершения сезона «Формулы-1» начались тесты.  Помимо основных пилотов в испытаниях должны участвовать и «молодые» пилоты – гонщики с малым количеством преодоленного километража в «Ф-1».

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