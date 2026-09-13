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Прокуратура дошман БПЛАларының Түбән Камага атакасы белән бәйле рәвештә кайнар линия ачты

Татарстан Прокуратурасы дошман пилотсыз очкычларының Түбән Камага һөҗүме белән бәйле рәвештә кайнар линия ачты.

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