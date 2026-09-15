Официальный ресурс объявил воздушную тревогу по всей Украине

На всей территории Украины, включая Киев, объявлена воздушная тревога. Официальный ресурс по оповещению населения сообщил об угрозе с воздуха, распространяя предупреждения по всей стране.
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