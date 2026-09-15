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Царьград

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Официальный ресурс объявил воздушную тревогу по всей Украине

Официальный ресурс объявил воздушную тревогу по всей Украине

На всей территории Украины, включая Киев, объявлена воздушная тревога. Официальный ресурс по оповещению населения сообщил об угрозе с воздуха, распространяя предупреждения по всей стране.

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