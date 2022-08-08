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1460 Вт•ч, 4000 Вт, 80% емкости после 3500 циклов зарядки и 10 разъёмов. Lipower Mars-2000 предлагается со скидкой 400 долларов

1460 Вт•ч, 4000 Вт, 80% емкости после 3500 циклов зарядки и 10 разъёмов. Lipower Mars-2000 предлагается со скидкой 400 долларов

Портативные аккумуляторы с большим набором портов, включая привычные розетки, в последнее время становятся все более популярными, особенно в регионах, где регулярно наблюдаются перебои в подаче электроэнергии.

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