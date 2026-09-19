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FiNE NEWS

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Огромный Volkswagen Talagon наконец приехал в Россию: мощный турбо и полный привод за шесть с лишним миллионов

В российских автосалонах началась эпоха гигантских китайских кроссоверов. По данным IXBT.COM, Volkswagen Talagon второго поколения уже появился в нескольких крупных московских дилерских центрах.

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