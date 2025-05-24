Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Дайджест за неделю. 24 мая 2025

Дайджест за неделю. 24 мая 2025

События уходящей недели позволяют говорить о том, что очертания будущего становятся более чёткими и определёнными.

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