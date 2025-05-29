Илон Маск уходит из администрации Трампа

ВАШИНГТОН, 29 мая, ФедералПресс. Американский бизнесмен Илон Маск уходит из состава администрации президента США Дональда Трампа, где он отвечал за деятельность ведомства, занимавшегося повышением эффективности работы госаппарата.
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