Здравствуйте, уважаемая редакция! Хочу поделиться своими переживаниями. Как же мне сложно с дочкой-подростком! Недавно ей стукнуло пятнадцать.
Как Маша стала предательницей
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Мамашка сама испортила свою дочь сверхлюбовью, во всём ей потакала. А интересно, а не потому ли муж ушёл, что всё внимание малолетке-мокрощелке, а мужу ноль? А у него был вариант, где жить. Вот и ушёл. А теперь пусть своё горе мамашка вёдрами черпает.И дочь такая же дура, как мать
Ответить
1 д.
Свежие комментарии