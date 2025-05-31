Моя семья. Счас...
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Как Маша стала предательницей

Как Маша стала предательницей

Здравствуйте, уважаемая редакция! Хочу поделиться своими переживаниями. Как же мне сложно с дочкой-подростком! Недавно ей стукнуло пятнадцать.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Мамашка  сама  испортила  свою  дочь сверхлюбовью, во  всём  ей  потакала. А интересно, а не потому  ли муж ушёл, что всё  внимание  малолетке-мокрощелке, а  мужу  ноль? А  у  него  был вариант, где  жить. Вот и ушёл. А теперь пусть своё  горе мамашка  вёдрами черпает.И дочь такая  же  дура, как мать
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