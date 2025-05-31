Как Маша стала предательницей

Владимир Алтайцев

Мамашка сама испортила свою дочь сверхлюбовью, во всём ей потакала. А интересно, а не потому ли муж ушёл, что всё внимание малолетке-мокрощелке, а мужу ноль? А у него был вариант, где жить. Вот и ушёл. А теперь пусть своё горе мамашка вёдрами черпает.И дочь такая же дура, как мать