Учитель английского из САО завоевала приз зрительских симпатий в городском конкурсе

Учитель английского языка школы «Перспектива» в Молжаниновском районе Анастасия Морозова заняла первое место по итогам голосования на приз зрительских симпатий в конкурсе «Учитель года Москвы» в направлении «Как я применяю наследие педагога».
Учитель английского языка школы «Перспектива» в Молжаниновском районе Анастасия Морозова заняла первое место по итогам голосования на приз зрительских симпатий в конкурсе «Учитель года Москвы» в направлении «Как я применяю наследие педагога».
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