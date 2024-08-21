РИА: беспилотник ВСУ "Баба-яга" почти невозможно поразить из стрелкового оружия

Дмитрий Гурин

Смотря из какого "стрелкового оружия" в нее стрелять и какими конкретно патронами. Очень сомневаюсь что "Баба Яга" выдержит попадание пары СНБ кал.7.62 из Печенега или СВДЮ что много сложнее. Да и лопасти у нее не из тварона, а дай им фитиль в то место, в лучшем для них случае, из стеклоткани. Скорее всего простой пластик так что и самозарядки 12/76, (не 12/70), вполне могут справиться. Пробовать надо.