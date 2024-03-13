Микель Артета: «Против «Порту» реально тяжело, это весьма конкурентоспособная команда. Было немного отрезков, когда мы контролировали игру» 

«Арсенал» обыграл «драконов» (1:0, 4:2 по пен., первая игра – 0:1). «Очень нервничаешь [когда наблюдаешь за серией пенальти], надеешься на лучшее, но при этом осознаешь, что это в какой-то степени лотерея.