Костромская область, кадыйский район, начало мая

первые, по настоящему жаркие, весенние дни в низинах, лес еще затоплен - снега, в этом году было много ранним утром, в лесу, зябко, даже несмотря на весьма теплые, для этого времени, ночи зато на вырубках и опушках - уже появилась новая, яркая зелень, а кое-где - и первые цветы) .