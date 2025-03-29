Киевский режим вместо урегулирования конфликта на Украине будет стремиться к его разжиганию. Об этом бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос написал в статье для Strategic Culture.
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