Победа Путина отражает его большую популярность, считает египетский депутат

КАИР, 18 мар — РИА Новости. Победа Владимира Путина на выборах президента РФ отражает его большую популярность, заявила РИА Новости депутат парламента Египта от партии «Хумат Аль-Ватан» («Защитники родины») Сама Сулейман.
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