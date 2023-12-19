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Костомаров рассказал, что думает его сын об ампутации

Костомаров рассказал, что думает его сын об ампутации

В ходе съемок программы «VK в лекториуме» зрители смогли познакомиться с Романом Костомаровым. Впервые попробовав себя в роли лектора, он провел около 40 минут в общении с аудиторией, делился ключевыми моментами своей жизни, которые привели его к нынешнему состоянию.

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