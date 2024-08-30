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Аргументы недели

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Харрис пообещала, что не откажется от поддержки Израиля и будет обеспечивать его

Харрис пообещала, что не откажется от поддержки Израиля и будет обеспечивать его

Кандидат в американские президенты от Демократической партии Харрис пообещала, что не откажется от поддержки Израиля и обеспечит страну средствами, необходимыми для самообороны, в случае победы на президентских выборах.

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