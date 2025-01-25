Александр Бельский поздравил петербургских студентов и преподавателей в Татьянин день

Он отметил, что молодежь стала изобретательней и инициативней Председатель ЗакСа Александр Бельский сегодня, 25 января, поздравил петербургских студентов и преподавателей с Днем российского студенчества – Татьяниным днем.
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