Захарова: Зеленский «незатейливо» сравнил свой режим с фашистским

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил свой режим с фашистским, когда упрекнул бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони в том, что его дом никогда не бомбили, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.