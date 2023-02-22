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Захарова: Зеленский «незатейливо» сравнил свой режим с фашистским

Захарова: Зеленский «незатейливо» сравнил свой режим с фашистским

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил свой режим с фашистским, когда упрекнул бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони в том, что его дом никогда не бомбили, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

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