Исторические напёрстки Реквием по Стамбульскому Соглашению 2022-го года Начинал мучить статью на заданную тему ещё в марте, как только издание «The Wall Street Journal» разразилось сенсацией и опубликовало проект Стамбульских Соглашений-2022 между Россией и Украиной при «посредничестве» некоторых мировых держав.