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Индекс Мосбиржи вырос на 1,5% и обновил максимум с июня

Индекс Мосбиржи вырос на 1,5% и обновил максимум с июня

Российский рынок акций перешел к росту в ходе основной торговой сессии 13 октября 2026 года. К 16:04 мск индексы Мосбиржи и РТС прибавили по 1,53%, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

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