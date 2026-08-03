ОНПЗ «Газпром нефти» получил высокую оценку регионального Минприроды за участие в федеральном проекте «Чистый воздух».
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ОНПЗ «Газпром нефти» получил высокую оценку регионального Минприроды за участие в федеральном проекте «Чистый воздух».
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