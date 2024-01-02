Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Англичанка гадит…

Англичанка гадит…

Александр Таманский … и в этом нет никаких сомнений. Но ПОЧЕМУ она гадит? — Попробуем разобраться в этом вопросе с философской точки зрения: - она гадит потому, что не гадить не может (сущность у неё такая, заложенная в её генетике); - или…  Разбираться будем с точки зрения «бытие определяет сознание» (К.

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