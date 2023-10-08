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Уроженцы Новосибирска рассказали о ситуации в атакованном Израиле

Уроженцы Новосибирска рассказали о ситуации в атакованном Израиле

Выходцы из Новосибирска, которые сейчас живут в Израиле, стали свидетелями нападения с территории сектора ГазаБывшие жители Новосибирска, которые перебрались в Израиль, в субботу, 7 октября, стали свидетелями военного нападения со стороны сектора Газа.

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