В дом музыканта Брутто из «Каспийского груза» попал украинский дрон

Сегодня в России сбили более 140 дронов, 20 из которых в Москве.В ночь на 10 сентября в дом певца и музыканта Тимура Одилбекова, известного под псевдонимом Брутто (участник группы «Каспийский груз»), попал дрон-камикадзе.