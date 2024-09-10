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Царьград

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В дом музыканта Брутто из «Каспийского груза» попал украинский дрон

В дом музыканта Брутто из «Каспийского груза» попал украинский дрон

Сегодня в России сбили более 140 дронов, 20 из которых в Москве.В ночь на 10 сентября в дом певца и музыканта Тимура Одилбекова, известного под псевдонимом Брутто (участник группы «Каспийский груз»), попал дрон-камикадзе.

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